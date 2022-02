Sony WF-L900: il più insolito auricolare Bluetooth dell'azienda

L'auricolare Bluetooth Sony WF-L900, a livello di design, non somiglia ad alcun prodotto recentemente ufficializzato dall'azienda: anche l'Xperia Ear Duo ha un'estetica completamente diversa.

Auricolare Bluetooth Sony WF-L900: cosa sappiamo al momento

I leak su Twitter confermano il nome in codice YY2953, come mostra l'immagine che pubblichiamo di seguito:

L'auricolare sarà dotato di cancellazione attiva del rumore ma non è certa la presenza due microfoni NC, come sul WF-1000XM4, oppure un singolo microfono feed-forward. Nel primo caso, un microfono potrebbe essere collocato in prossimità dei fori esterni più piccoli, oppure nei fori interni più lunghi, mentre il secondo microfono potrebbe essere posizionato attorno alla linea scura che circonda il rivestimento argentato. Qualora fosse presente un solo microfono NC, potrebbe essere implementato un solo driver nei fori interni.

La presenza di così tanti fori nell'auricolare fa sorgere la domanda: non essendoci alcun pulsante fisico, il rivestimento argentato sarà sensibile al tocco? Alquanto improbabile, ma nulla è escluso. Restano ancora tanti dubbi in merito alla possibile impermeabilità, all'autonomia e quindi ulteriori aspetti bisognerà approfondirli in un secondo momento.

Per quanto riguarda le colorazioni, l'auricolare Bluetooth Sony WF-L900 dovrebbe essere disponibile nelle varianti grigia e bianca con una sorta di motivo maculato.