Sony WF-C500, offerta bomba: con il 60% del sconto sono il best buy del giorno

Le Sony WF-C500 sono auricolari true wireless entry-level che offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo, perfetti per chi cerca un’esperienza audio di qualità senza spendere troppo. Con un peso di soli 5,4 grammi per auricolare, questi auricolari sono leggeri e comodi da indossare, grazie anche ai gommini in tre diverse dimensioni per una vestibilità personalizzata​.

Oggi possono essere tuoi ad appena 40€, grazie ad un clamoroso sconto del 60% sul loro normale prezzo di listino.

Le WF-C500 si distinguono per la loro eccellente qualità del suono, grazie ai driver da 6 mm che offrono un audio bilanciato e dettagliato. Sono dotate di Bluetooth 5.0 per una connessione stabile e supportano il codec SBC e AAC, garantendo una buona compatibilità con la maggior parte dei dispositivi. La batteria offre fino a 10 ore di autonomia con una singola carica, e la custodia di ricarica fornisce ulteriori 10 ore, per un totale di 20 ore di riproduzione.

Gli auricolari sono anche resistenti all’acqua e al sudore con una classificazione IPX4, rendendoli ideali per l’uso durante l’attività fisica e all’aperto. La presenza dei pulsanti fisici sui lati permette di controllare facilmente la riproduzione musicale, il volume e le chiamate, senza bisogno di utilizzare lo smartphone.

L’integrazione con l’app Sony Headphones Connect, che consente di personalizzare l’equalizzazione del suono e di utilizzare la tecnologia 360 Reality Audio per un’esperienza di ascolto immersiva. Non farti scappare questa offerta imbattibile: acquistali subito con lo sconto del 60%.