Gli auricolari Sony WF-1000XM4 TWS sono stati svelati ufficialmente: godono di una migliore cancellazione del rumore, del supporto LDAC e di molto altro ancora.

Sony WF-1000MX4: caratteristiche tecniche

Sony ha annunciato ufficialmente gli auricolari wireless WF-1000XM4 tramite un evento online. Queste cuffie sono state oggetto di numerosi rumors nelle ultime settimane. Non solo abbiamo avuto un'idea delle funzionalità da aspettarci a bordo degli auricolari, ma abbiamo anche visto diversi rendering e immagini dal vivo degli stessi.

La presentazione ufficiale ha confermato la struttura elegante e compatta e la gamma di specifiche tecniche al seguito. In termini di design, i nuovi auricolari non sono solo più piccoli, ma sono anche dotati di un design migliore che si adatta meglio all'orecchio, ha una migliore qualità audio e una cancellazione del rumore migliorata rispetto al predecessore.

Gli auricolari sono dotati di un chip Sony V1 che offre una migliore cancellazione attiva delle alte frequenze e offre livelli di rumore inferiori fino al 40% rispetto al modello precedente. Gli auricolari sono anche pubblicizzati per essere i primi auricolari TWS al mondo a supportare l'audio ad alta risoluzione tramite il codec LDAC. Nel caso non lo sapeste, LDAC trasmette il triplo della quantità di dati rispetto al tipico audio Bluetooth. Le gemme TWS offrono anche il supporto per 360 Reality Audio per offrire un'esperienza audio coinvolgente.

Il diaframma è più flessibile, il che consente alle cuffie di generare segnali di cancellazione migliori a frequenze più basse. Il diaframma flessibile emette anche bassi più ricchi.

Inoltre, gli auricolari utilizzano punte in schiuma di poliuretano che aiutano a ridurre il rumore anche quando l'ANC è spento. Il gadget è inoltre dotato di supporto per l'accoppiamento rapido sia su Android che su Windows 10. Rileva anche l'adattamento dell'orecchio e chiede all'utente di adattarsi per una migliore vestibilità.

I boccioli sono utili anche per ricevere chiamate vocali, anche in un ambiente rumoroso. Sono dotati di tecnologia a conduzione ossea e di potenti microfoni. Gli auricolari supportano anche i messaggi vocali di Alexa e Google Assistant.

Ogni gemma può sopportare fino a 8 ore di riproduzione musicale con ANC, mentre l'ora di utilizzo può essere aumentata fino a 12 ore quando è spenta. La custodia per il trasporto può persino prolungare la durata della batteria di circa 24 ore con la cancellazione del rumore abilitata e di 36 ore quando è disabilitata.

Parlando della custodia per il trasporto, l'XM4 è dotato di una custodia compatta che supporta una ricarica più rapida. La custodia supporta anche la ricarica wireless Qi. Sony afferma che ci vogliono solo 5 minuti per offrire 60 minuti di riproduzione.

L'XM4 godono di un grado di protezione IPX4, il che significa che possono essere utilizzati sotto la pioggia. Gli auricolari saranno disponibili nelle opzioni di colore Silver o Black.

Per quanto riguarda il prezzo, le cuffie Sony WF-1000XM4 saranno vendute al dettaglio per $ 280 negli Stati Uniti e € 280 in Europa.

