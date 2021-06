Sony ha appena comunicato che presenterà i nuovi auricolari WF-1000XM4 con cancellazione attiva del rumore il prossimo 9 giugno.

Sony WF-1000MX4: cosa sappiamo?

C'erano state molte speculazioni relative all'imminente rilascio delle cuffie TWS di prossima generazione di Sony. Il dispositivo ha goduto di molto clamore di recente, e anche i rumors hanno suscitato diverse reazioni da parte dei fan.

Il colosso nipponico ha annunciato oggi che gli auricolari wireless WF-1000XM4 con cancellazione attiva del rumore sarebbero stati annunciati durante un evento il 9 giugno.

Ci sono ancora alcune lacune osservate nell'annuncio, in quanto non è stato ancora detto il nome ufficiale degli auricolari. L'unico suggerimento relativo all'annuncio è che Sony afferma che si tratta di un prodotto pensato per gli amanti della musica. Il wearable è anche spoilerato con le diciture “Truly Silent” e “Tailored 4 you“.

Sappiamo che il WF-1000XM4 presenta diverse innovazioni rispetto al suo predecessore, il WF-1000X3. Il dispositivo utilizzerà il processore Sony V1 che introduce diverse novità. Gli auricolari sono inoltre dotati di una classificazione IPX4. La tecnologia di ripresa vocale è della massima precisione e qualità. La batteria e la sua custodia di ricarica possono offrire tra le 8 e le 16 ore di intrattenimento continuo con una carica completa.

Tuttavia, sembra che la durata della batteria si riduca notevolmente quando la funzione di cancellazione attiva del rumore viene attivata. Come previsto, il wearable può ricaricarsi rapidamente anche mediante la wireless charge Qi.

Mentre ci avviciniamo alla data di lancio, ci aspettavamo maggiori dettagli sull'evento del 9 giugno da parte di Sony, comprese le informazioni definitive sui prezzi per il dispositivo. Tuttavia, il prezzo del WF-1000MX4 dovrebbe essere di circa 340 dollari.

Potete anche guardare l'evento dal canale YouTube di Sony e potete persino impostare un promemoria per ricevere una notifica quando inizierà l'evento di lancio. Noi vi consigliamo di salvarvi questo articolo nei preferiti del vostro browser così da poter guardare, direttamente da qui, tutto lo show di lancio.

