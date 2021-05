In queste ore, un video teaser promozionale dei prossimi auricolari wireless WF-1000XM4 del costruttore nipponico Sony è appena trapelato online.

Sony WF-1000 MX4: cosa sappiamo?

Abbiamo ora un quadro completo dei prossimi auricolari TWS Sony WF-1000XM4 e questo si evince sulla base di diverse fughe e rilasci ufficiali riguardanti l'accessorio di punta. Un teaser promo ufficiale del dispositivo è trapelato su Reddit e ci ha fornito il nostro primo vero sguardo a questa nuova coppia di prodotti premium.

Secondo il video promozionale ufficiale trapelato, possiamo vedere che il wearable disporrà di una cancellazione attiva del rumore, migliorata e ci sarà su un processore V1 personalizzato in combinazione con alcuni nuovi driver.

L'ANC sarà potenziata dalla presenza di moduli di riduzione del rumore a doppio feedback interno ed esterno. Ci sarà anche la disponibilità di un meccanismo di conversione che utilizza la funzione speak-to-chat.

Gli auricolari, come sappiamo, sono d tipo True Wireless Stereo e dispongono di connettività Bluetooth ad alta risoluzione, con diverse funzionalità che consentono all'utente finale di godere di un'esperienza molto avvincente. La qualità audio sarà notevolmente migliorata grazie all'uso di microfoni a conduzione ossea che dispongono di funzionalità vocali precise. WF-1000XM4 avranno il supporto per l'assistente vocale, quindi potrete facilmente utilizzare Alexa o Google Assistant per eseguire i comandi.

Il dispositivo pare che sia inoltre classificato IPX4 e può resistere all'acqua che viene a contatto con esso senza danni, e avrà una batteria che può offrire fino a 8 ore di servizio con una carica completa, che si estenderà ulteriormente a un'intera giornata con la custodia di ricarica in posto. La ricarica rapida è possibile tramite la porta USB-C o in modalità wireless.

Sony non ha fornito i dettagli precisi del prodotto e il prezzo effettivo, ma gli auricolari potrebbero essere probabilmente disponibili in due varianti di colore. Tuttavia, dovrebbero essere più costose dei modelli precedenti.

Sony

Wearable