Sony: un nuovo smartphone Xperia è in arrivo il 26 ottobre

Sony è rimasta in religioso silenzio dopo il rilascio dell'Xperia 1 III avvenuto lo scorso agosto, sembra tuttavia che l'azienda abbia in serbo alcune interessanti sorprese per l'imminente futuro. Nella giornata di oggi, tramite il profilo twitter ufficiale, il produttore ha condiviso l'invito per un prossimo evento in programma il 26 ottobre, durante il quale avremo probabilmente modo di conoscere un nuovo smartphone Xperia.

Cresce la curiosità per il misterioso smartphone Sony Xperia

Il teaser non rivela alcuna informazione utile per supporre anche solo lontanamente le caratteristiche tecniche del terminale di prossima uscita. La buona notizia è che l'evento sarà trasmesso in live streaming su YouTube, quindi potremo fin da subito scoprire cosa l'azienda abbia intenzione di condividere con noi.

Non si esclude che possa trattarsi di un modello mid-range, anche se raramente le unità facenti parte di tale fascia di mercato ottengono simile risalto con eventi dedicati. La società potrebbe poi annunciare alcuni nuovi accessori Xperia, sebbene questi rientrino in un dipartimento diverso e non riportino il suddetto marchio per nessuno dei dispositivi più popolari.

C'è chi ipotizza l'annuncio di particolari novità riguardanti il mondo di PlayStation, ma essendo l'invito concentrato soprattutto sul marchio Xperia è improbabile che questo avvenga. Non resta altro che attendere il 26 ottobre, quando finalmente Sony scioglierà ogni riserva circa il motivo cardine dell'evento, sperando in un ritorno in grande stile.