È stato riferito che l'ammiraglia Xperia 1 III di Sony riceverà un solo aggiornamento del sistema operativo. La notizia si è diffusa a macchia d'olio e Sony ha ricevuto diverse critiche in merito. In realtà si è scoperto che non è così e il produttore giapponese ha prontamente chiarito la questione.

Sony, che succede?

In una dichiarazione a GSMArena, Sony ha affermato che le informazioni sull'Xperia 1 III che riceve un solo aggiornamento del sistema operativo Android e due anni di patch di sicurezza non sono veritiere. Ha chiarito che il flagship sarà supportato per due anni e prevede di aggiornare il sistema operativo più di una volta durante il periodo in questione.

Possiamo dedurre dalla dichiarazione della società che il telefono riceverà Android 12 e Android 13. Tuttavia, la possibilità per un aggiornamento ad Android 14 è ridotta poiché il supporto software per il dispositivo sarà probabilmente terminato quando arriverà il nuovo update.

La dichiarazione di Sony ribadisce che il suo supporto software non è migliorato per le sue ammiraglie, considerando che concorrenti come Samsung e OnePlus al contrario, offrono tre update gratuiti per i propri device flagship. Samsung, in certi casi, ha comunicato che rilascerà patch correttive per ben quattro anni.

L'Xperia 1 III costa $ 1299 e sarà in vendita ad agosto; è stato annunciato ad aprile. Ha un display OLED 4K HDR da 6,5 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Ha un processore Snapdragon 888 sotto il cofano insieme a 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione espandibile.

Le fotocamere sono uno dei punti forti del telefono. La main camera è un sensore f/2.2 da 12 MP e viene coadiuvata da una ultrawide da 12 MP e un teleobiettivo variabile da 12 MP. C'è anche una fotocamera iTOF 3D per una messa a fuoco automatica precisa e veloce. Ci sono tantissime funzioni integrate nell'app della fotocamera e persino un pulsante di scatto dedicato sul lato. Lo snapper frontale è un sensore da 8MP.

L'audio è un altro punto forte del telefono. C'è il jack audio, ci sono speaker stereo frontali con Reality Audio a 360° e Spatial Sound. Sony spedirà i telefoni con, in confezione, un paio dei suoi auricolari wireless a cancellazione di rumore, i meravigliosi WF-1000XM3.

All'interno del telefono è presente una batteria da 4500 mAh che supporta la ricarica rapida. Gli utenti saranno in grado di caricare la batteria fino al 50% in 30 minuti. C'è anche la ricarica wireless e la ricarica wireless inversa.

Altre caratteristiche sono un grado di resistenza all'acqua IPX5/IPX8, la resistenza alla polvere IP6X, la Dual SIM ibrida, Gorilla Glass Victus sul davanti e Gorilla Glass 6 sul retro, NFC, Bluetooth 5.2 e Wi-Fi 6.

