Sony SRS-XB100 in offerta a meno di 35€ (-46%): suono potente e bellissimo design compatto

Compatto, ma con un suono potente e immersivo. Il SRS-XB100 della Sony è uno dei migliori altoparlanti portatili sul mercato e oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo clamorosamente basso: lo paghi meno di 35€, grazie ad uno sconto esagerato sul suo normale prezzo di 64,90€.

Il SRS-XB100 presenta un profilo sonoro bilanciato con una buona estensione delle basse frequenze. A differenza di molti altri altoparlanti di dimensioni simili, questo modello mantiene una buona chiarezza anche a volumi elevati, con una compressione minima. Il design a 360 gradi migliora l’esperienza sonora, offrendo un soundstage più ampio e avvolgente rispetto a molti dei suoi competitor diretti.

La batteria del SRS-XB100 dura fino a 16 ore, garantendo lunghe sessioni di ascolto senza la necessità di frequenti ricariche. Il SRS-XB100 supporta la connettività Bluetooth 5.0, assicurando una connessione stabile e affidabile con i dispositivi. Inoltre, è compatibile con l’app Sony Music Center, che permette di controllare facilmente le impostazioni dell’altoparlante e personalizzare l’equalizzatore tramite smartphone.

Progettato per essere portatile, l’SRS-XB100 è dotato di un cinturino integrato che consente di attaccarlo facilmente a zaini o borse. Il design robusto e resistente agli urti lo rende adatto per l’uso quotidiano e per ambienti esterni difficili. Nonostante le dimensioni ridotte, l’altoparlante offre un suono potente e chiaro, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo audio affidabile e portatile​. Per tutti questi ottimi motivi, ti suggerisco di non farti assolutamente scappare questa offerta: hai ancora poco tempo per pagarlo solo 34,99€.