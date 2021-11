Sony Pulse 3D Wireless: le cuffie top per PS5 compatibili con Mac e Windows

Senza dubbio il nuovo controller Dualsense di Play Station 5 ha aumentato notevolmente l’immersione nei videogiochi. Tuttavia, se vuoi ottenere il massimo dalla nuova ammiraglia giapponese, le cuffie Sony Pulse 3D Wireless sono un accessorio indispensabile. Se ancora non le hai acquistate, Amazon propone la variante Midnight Black a soli 77,99 euro con uno sconto del 22% sul prezzo di listino toccando il suo minimo storico.

Cuffie gaming Sony Pulse 3D Wireless: caratteristiche tecniche

Il design è quello che caratterizza ormai l’intera gamma di prodotti Sony dedicati a Play Station 5, dall’ispirazione futuristica, ma con forme morbide ed eleganti. In particolare, la variante Midnight Black, unisce il nero lucido a quello opaco per una colorazione ispirata allo spazio. Molto comodo l’archetto autoregolante in gomma che offre una facile pulizia e una lunga resistenza all’usura. I padiglioni, come da tradizione, sono imbottiti in memory foam e rivestiti in ecopelle per il massimo isolamento dai rumori esterni. Integra un doppio microfono con cancellazione del rumore per conversazioni chiare e cristalline, senza alcun intralcio davanti alla bocca. Ottimi i comandi sul padiglione con tasto diretto per la funzione monitor che consente di tenere sempre sotto controllo il tono della propria voce. Da qui naturalmente è possibile gestire l’audio di gioco, della chat e silenziare il microfono.

Prestazioni

Naturalmente a fare la differenza sono le prestazioni audio, su cui la nuova generazione di Sony punta in particolar modo. Le cuffie Pulse 3D Wireless sono dotate della tecnologia Tempest 3D, un’efficace sistema proprietario per riprodurre l’audio spaziale. Questo consente un’immersione totale nel mondo di gioco, con una direzionalità incredibile. Naturalmente si rivela un vantaggio fondamentale negli sparatutto in prima persona, consentendo di individuare la provenienza dell’avversario con netto anticipo. All’interno della confezione è anche incluso un adattatore wireless che consente l’utilizzo delle cuffie su computer Mac e Windows. La batteria garantisce un’autonomia di ben 12 ore, mentre la ricarica avviene tramite cavo USB-C. Nel complesso un ottimo paio di cuffie wireless, perfette per i giocatori PS5 che potranno sfruttare a pieno le feature della nuova console, e una soluzione dall’ottimo rapporto qualità/prezzo per chi desidera un buon paio di cuffie wireless da gaming.

Grazie ad uno sconto di ben 22 euro sul prezzo di listino, le Sony Pulse 3D Wireless possono essere acquistate su Amazon a soli 77,99 euro.