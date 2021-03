Secondo il sito NHK Sony è pronta a chiudere uno degli anni fiscali migliori di sempre in termini di incassi, pagando corposi bonus ai dipendenti in Giappone.

Sembra che Sony segnerà un profitto pari a 10 miliardi di dollari per l’anno 2020/2021. Il colosso giapponese si aspetta un bilancio da record specialmente per la divisione gaming, il brand Playstation potrebbe festeggiare il miglior anno di sempre grazie ai 4.5 milioni di Playstation 5 spedite nei mesi di novembre e dicembre 2020. I vari lockdown e la situazione sanitaria globale hanno favorito la crescita esponenziale del settore gaming, causando un consistente incremento di vendite per console e videogiochi.

Dopo la richiesta dei sindacati, Sony ha espresso l’intensione di pagare ai dipendenti giapponesi un bonus pari a 7 mesi di salario, allo scopo di premiare l’ottimo lavoro svolto e i risultati ottenuti.

Anche Sony Music registra un ottimo incasso, ci si aspetta un incremento del 17.5% per il primo semestre del 2021, rispetto agli ultimi 3 mesi dello scorso anno.

Leggi anche: Discord: l’acquisizione da parte di Microsoft è sempre più vicina

Videogames