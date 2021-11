Sony produce ancora meno PS5 a causa della crisi dei chip

Secondo quanto riferito, Sony sta producendo ancora meno PS5 a causa della carenza di componenti. Di fatto, non illudetevi. Non c'è possibilità di acquistarne una a breve.

PS5: l'offerta è ancora più bassa

L'OEM nipponico sta lottando per realizzare console PlayStation 5 e ha abbassato internamente le sue previsioni di produzione per l'anno finanziario in corso, secondo un rapporto di Bloomberg. Mentre la società si aspettava di assemblare 16 milioni di unità tra aprile 2021 e marzo 2022, secondo quanto riferito, questa cifra pare che ora sia scesa a 15 milioni.

Sony aveva previsto pubblicamente che avrebbe venduto 14,8 milioni di console PS5 quest'anno finanziario, quindi sebbene questa non sia una grande revisione al ribasso, mostra quanto sia probabile che l'offerta sia limitata per il prossimo futuro. La cifra di 16 milioni di unità avrebbe consentito all'azienda di raggiungere tale obiettivo assicurandosi allo stesso tempo scorte aggiuntive per l'anno successivo.

Si dice che Sony stia riscontrando grossi problemi con la logistica e con la fornitura di componenti, poiché il mondo è alle prese con una carenza di chip senza precedenti. Sony ha previsto 22,6 milioni di vendite di PS5 per l'anno finanziario a partire da aprile 2022, ma secondo quanto riferito i suoi partner di produzione pensano che sia difficile raggiungere tale obiettivo. In altre parole, non aspettatevi che diventi più facile acquistare una PS5 a breve.

All'inizio di questo mese anche Nintendo ha ridotto le sue previsioni di vendita di Switch di 1,5 milioni per l'anno finanziario a causa della carenza di componenti. Il PC portatile Steam Deck di Valve è stato appena posticipato di due mesi per motivi simili e sappiamo che non verrà spedito fino a febbraio.