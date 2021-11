Presto potrete personalizzare la vostra PlayStation 5

Sony potrebbe presto offrire Face Plates intercambiabili per personalizzare la vostra PlayStation 5; la notizia arriva daun famoso portale di videogiochi in rete.

PlayStation 5: arrivano i Face Plates ufficiali di Sony?

L'OEM nipponico potrebbe presto offrire un nuovo accessorio per la PlayStation 5 che vi consentirà di personalizzare la famosa console. La società aveva recentemente depositato vari brevetti per l'hardware e il software della PS5, con l'ultimo patent pubblicato che descriveva le nuove piastre frontali.

Secondo GameRant, il colosso tecnologico giapponese apparentemente sta pianificando di offrire agli utenti un modo per personalizzare la loro PlayStation 5 “in maniera ufficiale”. Diciamo ufficialmente che diverse aziende (leggasi Dbrand, per esempio) hanno tentato di offrire i propri frontalini per PS5 in passato, ma hanno tutti ricevuto una denuncia da parte di Sony per la cessare della vendita. Ma ora, sembra che il marchio abbia deciso di svelare i propri face plates, come si evince da nuovo documento di brevetto sull'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti (USPTO).

Leggendo il brevetto, si osserva un “disegno ornamentale per una copertura per un dispositivo elettronico“. Inoltre, i documenti offrono anche immagini di queste lastre da varie angolazioni. Il rapporto afferma che potrebbe essere il modo in cui il marchio impedisce ad altre aziende di terze parti di produrre frontalini personalizzati. Tuttavia, è altrettanto probabile che Sony possa prendere in considerazione la vendita di frontalini intercambiabili.

Al momento, non è chiaro se la compagnia stia effettivamente lavorando su questi accessori per PS5 o stia solo coprendo tutte le basi. Ma, se decidessero di lanciarli, potrebbe vedere un certo successo considerando che molti non sono stati contenti dell'estetica bi-color della console di nuova generazione.