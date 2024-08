Sony LinkBuds S in offerta: suono premium e un design ispirato agli oceani

Le Sony LinkBuds S in versione Earth Blue sono in offerta su Amazon ad un prezzo che le rende un best buy assoluto. Questi auricolari True Wireless sono progettati per offrire un’esperienza d’ascolto di alta qualità, unita a un comfort eccezionale e a un design unico.

Tutta la qualità del brand Sony oggi può essere tua ad appena 137€, con un importante sconto rispetto sul normale prezzo di listino di questi auricolari. L’offerta è decisamente ghiotta e, proprio per questo, ti suggeriamo di fare in fretta: le LinkBuds S potrebbero tornare a prezzo pieno da un momento all’altro.

La versione Earth Blue degli auricolari LinkBuds S è realizzata con plastica riciclata proveniente da bottiglie per dispenser d’acqua, contribuendo alla riduzione dell’impatto ambientale. Il materiale riciclato viene lavorato per creare un esclusivo motivo marmorizzato: ogni paio di auricolari è unico e diverso da tutti gli altri.

Gli auricolari offrono un suono dettagliato e bilanciato, con un’eccellente cancellazione del rumore grazie alla tecnologia Adaptive Sound Control, che adatta automaticamente le impostazioni sonore in base all’ambiente circostante. La batteria garantisce fino a 20 ore di autonomia complessiva, e la connettività Bluetooth 5.3 assicura una connessione stabile e senza interruzioni. La resistenza IPX4 li rende adatti all’uso quotidiano, anche durante l’attività fisica.

Con l’offerta attuale, le Sony LinkBuds S offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo. Non farti scappare questa occasione e acquistale subito al miglior prezzo possibile.