Il colosso tecnologico giapponese Sony ha svelato due nuovi modelli di soundbar che potrebbero essere perfette per le console PlayStation 5 e Xbox Series X. Da una parte troviamo la soundbar a 2 canali HT-A7000 Dolby Atmos 7.1 e dall'altra, la HT-A9 con quattro speaker wireless e un'unità di controllo. Non di meno, sono dotate di diverse caratteristiche audio impressionanti e godono di un design perfetto per soddisfare le esigenze dello spettro dei consumatori di fascia alta.

Sony: le caratteristiche della HT-A7000 e della HT-A9

La soundbar Sony HT-A7000 è dotata di due porte HDMI 2.1 che possono fornire ingressi simultanei, ad esempio, collegando contemporaneamente le console PS5 e Xbox Series X alla soundbar. L'A7000 può elaborare flussi video 8K eccellenti e in alta risoluzione, giochi 4K a 120Hz, supporta il Dolby Vision HDR eARC. Non di meno, ha un impressionante sistema di altoparlanti con tutti gli accompagnamenti necessari per il fuoco, tweeter a raggio e suono surround.

Il doppio subwoofer integrato fornisce un'uscita dei bassi sufficiente per i contenuti audio. Per un effetto basso extra, gli utenti interessati potrebbero optare per il subwoofer wireless Sony 300W ($ 700) o 200 W ($ 400), ovviamente acquistabili in separata sede.

La soundbar Sony A7000 può sintonizzarsi sull'acustica di una stanza per ottimizzare il profilo sonoro complessivo. Ha anche il supporto 360 Reality Audio e la compatibilità con Voice Assistant. Sarà disponibile a 1,300 dollari alla fine di settembre possibilmente.

La Sony HT-A9, d'altra parte, è costituita da un'unità di controllo e da quattro altoparlanti wireless verticali di forma cilindrica che si combinano per produrre un'uscita audio ottimizzata. Sony afferma che il sistema di altoparlanti dell'HT-A9 può creare fino a 12 altoparlanti fantasma dalle quattro unità esistenti sintetizzando le onde sonore in base alle informazioni sulla posizione disponibili.

L'A9 utilizza anche la tecnologia di mappatura del suono spaziale a 360 gradi. Il dispositivo ha una singola porta HDMI, un ingresso Ethernet e una porta Aux per i dispositivi di input, incluso qualsiasi TV Sony compatibile. Ciò garantisce una maggiore chiarezza audio nell'uscita dalla soundbar. Essendo un sistema di speaker wireless, la soundbar A9 non ha bisogno di cavi per connettersi agli altoparlanti. Tuttavia, i quattro speaker, insieme all'unità della scatola di controllo, devono essere alimentati individualmente dalla rete elettrica. Il suo prezzo? 1.800 dollari. Dovrebbe arrivare sugli scaffali il prossimo ottobre.

