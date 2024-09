Sony ha confermato per errore il design di PS5 Pro

Per l’annuncio ufficiale è ormai questione di giorni, ma dopo gli insider possiamo dire che anche Sony ha iniziato a “giocare” con l’attesa verso PS5 Pro, la console midgen che dovrebbe uscire entro la fine di quest’anno.

Nel presentare le iniziative per festeggiare il 30esimo anniversario del marchio con un post sul blog ufficiale, la compagnia giapponese ha svelato anche un apposito logo che apre questo articolo e che alle sue spalle presenta tutti i dispositivi Sony PlayStation lanciati nell’arco dei 30 anni, posizionati con una disposizione che riprende i quattro simboli del controller: triangolo, cerchio, croce e quadrato.

Il dettaglio che svela la PS5 Pro

Come puoi vedere però dall’immagine seguente, cerchiata in rosso troviamo proprio lei, la PS5 Pro, peraltro posizionata proprio al centro quasi come se volesse essere messa in evidenza.

Possiamo essere certi al 99% che si tratti dell’aggiornamento hardware di PlayStation 5 perché di fatto ormai conosciamo il design della macchina, grazie alle indiscrezioni arrivate negli ultimi giorni con tanto di render tratto dalla confezione ufficiale. La PS5 Pro somiglierà parecchio all’attuale PS5 Slim, aggiungendo però delle “righe” sulla parte centrale.

A questo punto non rimane davvero che attendere l’annuncio ufficiale: le ultime voci suggeriscono possa arrivare già all’inizio della prossima settimana o, al tardi, tra il 19 e il 20 settembre con un apposito State of Play.