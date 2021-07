Sony chiarisce che continuerà a vendere giochi per PSP sui negozi PS3 e Vita, nonostante la società abbia chiuso la vendita della console nel 2016.

Sony fa luce sulla questione dei giochi PSP nei suoi store

A marzo, Sony ha ricevuto numerose critiche per aver annunciato piani per voler chiudere gli store PS3 e Vita, rimuovendo così la possibilità di acquistare giochi PSP da entrambi i negozi. Le critiche hanno portato Sony a invertire in parte la rotta, promettendo di mantenere aperti i negozi PS3 e Vita, ma la società è rimasta impegnata a porre fine alla “funzionalità commerciale della PSP” il 2 luglio.

Anche se all'epoca non era chiaro esattamente cosa significasse, Sony ha fatto un po' più di luce sulla situazione: gli utenti saranno ancora in grado di acquistare nuovi giochi per PSP negli store PS3 e Vita, ma non potranno acquistare nuovi DLC, secondo quanto si legge dalle pagine di supporto del Regno Unito e degli Stati Uniti dell'azienda (tramite Kotaku).

Ecco cosa si legge sul sito di Sony:

Che cosa significa questo per te?

Quando PlayStation®Store per PlayStation®Portable (PSP) è stato precedentemente chiuso nel 2016, era ancora possibile eseguire ricerche ed effettuare acquisti in-game. A partire dal 6 luglio 2021, non potrai più eseguire ricerche o effettuare acquisti in-game.

E i contenuti per PSP che già possiedi?

Sarai comunque in grado di scaricare i tuoi contenuti PSP acquistati in precedenza. Puoi scaricare i contenuti PSP acquistati in precedenza sulla tua PSP accedendo all'elenco di download sul dispositivo.

Che dire dei contenuti PSP disponibili per l'acquisto negli store PS3 e PS Vita?

Potrai comunque acquistare e riprodurre contenuti per PSP disponibili negli store PS3 e PS Vita. Tuttavia, non potrai più effettuare acquisti tramite il negozio di gioco per i contenuti PSP.

Tutto questo si applica naturalmente solo ai giochi che sono stati venduti in digitale, ma aiuta a preservare parte della storia e del catalogo precedente della PSP.

Rispetto a Microsoft, che utilizza la retrocompatibilità tra più generazioni come un importante punto di forza per Xbox Series X, giocare ai vecchi giochi sulle console di Sony può spesso essere un po' più complicato del semplice inserimento di un vecchio disco.

La Playstation 5 attualmente riproduce la maggior parte dei giochi per Playstation 4, ma se si vuole giocare ai titoli delle generazioni precedenti sulla nuova next-gen del colosso nipponico, bisogna effettuare un abbonamento al PlayStation Now, il quale consente di riprodurre i vecchi videogames per PS3 e PS2 in streaming da il cloud.

Sony

Videogames