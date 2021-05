Sony ha appena aggiunto due nuove opzioni di colore per il controller DualSense della PlayStation 5. Stiamo parlando di una tinta rosso fuoco (pazzesca) e una total black elegante al punto giusto.

DualSense: due nuovi colori PAZZESCHI

Sony introdurrà due nuove varianti di colore al suo controller DualSense per PlayStation 5. Il gigante dei giochi afferma che i due nuovi colori (Midnight Black e Cosmic Red) saranno disponibili da giugno 2021.

L'ampio concetto alla base del design delle due nuove varianti di colore è la galassia che contiene una vasta gamma di elementi nell'universo. Il controller Midnight Black ha due diverse tonalità di nero e grigio chiaro. Imita la vista dello spazio attraverso il cielo notturno. Il controller Cosmic Red, d'altra parte, presenta un distinto tratto bicolore che spezza l'estetica ma che rende la periferica unica nel suo genere.

Secondo Sony, il concetto di design è stato ispirato dalle tonalità di rosso uniche e vivaci che si possono trovare in tutto l'universo. Di fatto, è la prima volta che l'OEM nipponico presenta due nuovi tinte per il controller DualSense.

La coppia di nuovi controller per PlayStation 5 ha un design simile con differenze minime relative alla scelta dei colori. Non di meno, le colorazioni dei pulsanti corrispondenti si alternano tra una nera e una rossa. Un tocco di blu è presente anche in entrambi i controller al fine di creare un ibrido unico tra passato e presente.

I nuovi controller wireless Sony PlayStation offrono un'esperienza di gioco impressionante per gli utenti. Il joypad DualSense è un miglioramento significativo rispetto ai controller precedenti; è dotato di feedback tattile e di trigger adattivi. Possiamo notare che il controller wireless è stato un enorme successo dopo il suo rilascio. Riesce a fornire agli appassionati di gioco un'eccellente esperienza di gioco durante la riproduzione di uno qualsiasi dei giochi per PlayStation 5.

Sony deve ancora annunciare i prezzi delle due nuove opzioni di colore, ma come riferimento, sappiamo che il controller DualSense PS5 standard ha un prezzo di $ 69,99/ 69,99€. Lecito ipotizzare che queste nuove colorazioni possano avere un costo uguale o leggermente più elevato.

Sony

Videogames