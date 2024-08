Sonoff SHOCK su Amazon: interruttore SMART a 5€ in promo scorta (-50%)

Un interruttore smart che ti consente di gestire i tuoi dispositivi elettrici in modo semplice e conveniente: non puoi lasciarti sfuggire questa incredibile promozione di Sonoff su Amazon. Per un periodo limitato, il loro straordinario interruttore smart BASICR4 è disponibile a soli 5€ circa, grazie a uno sconto del 50% sul prezzo originale.

Per approfittarne, basta portare a casa la confezione da 4 pezzi a 19,99€ invece di 39,99€: attiva il coupon in pagina e completa al volo il tuo ordine per approfittarne. Sii veloce: la disponibilità è limitatissima.

Questa offerta è davvero imperdibile, considerando le incredibili funzionalità e la qualità costruttiva di questo prodotto. BASICR4 è un interruttore WiFi 2.4G DIY che ti offre un controllo totale sui tuoi dispositivi elettrici, sia che tu ti trovi in casa che fuori. Grazie alla connettività WiFi, puoi gestirlo comodamente tramite l’app eWeLink, disponibile sia per iOS che per Android, e persino con i comandi vocali grazie alla compatibilità con Alexa e Google Home Assistant.

Questa ottima soluzione è anche dotate di un sensore di temperatura integrato che monitora in tempo reale la temperatura dell’intero dispositivo, evitando così potenziali problemi di surriscaldamento e garantendo una sicurezza elevata. Inoltre, è certificato CE, FCC ed ETL, il che lo rende un prodotto affidabile e di alta qualità.

Grazie alla sua compatibilità con Alexa e Google Home, BASICR4 ti consente di sperimentare il controllo vocale dei tuoi dispositivi elettrici. Puoi semplicemente dire “Alexa, accendi la luce del salotto” e il gioco è fatto. Questa funzionalità non solo ti offre una maggiore comodità, ma ti permette anche di automatizzare le tue routine quotidiane, rendendole più efficienti.

Oltre alle sue impressionanti caratteristiche tecniche, si distingue anche per il suo design elegante e compatto. Con dimensioni di soli 9 x 4,1 x 2,7 cm, si integra perfettamente nell’ambiente domestico senza compromettere l’estetica. E grazie alla sua installazione DIY, puoi montarlo rapidamente senza bisogno di chiamare un elettricista.

Questa promozione di Sonoff su Amazon è davvero un’occasione unica per ottenere un interruttore smart di alta qualità a un prezzo incredibilmente vantaggioso. Non lasciarti sfuggire questa opportunità, perché a meno di 5€ l’uno è davvero un affare che non puoi perdere. Attiva il coupon in pagina e completa al volo il tuo ordine per prendere la confezione da 4 unità a 19,99€ appena. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime, ma la disponibilità è limitatissima.