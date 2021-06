Qualche settimana fa SEGA ha annunciato Sonic Colors Ultimate, in uscita su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch il prossimo 7 settembre. Ieri sera lo sviluppatore ha scelto di mostrare le prime sequenze di gameplay, pubblicando un video ufficiale da quasi 3 minuti.

Sonic Colors Ultimate è la remaster di uno dei titoli più apprezzati del celebre porcospino blu, il platform è stato lanciato originariamente nel 2010 e ha ottenuto un certo seguito di fan. Sega afferma che la nuova versione presenterà “immagini straordinarie, funzionalità aggiuntive, una nuova modalità e meccaniche di gameplay migliorate”.

Il filmato pubblicato ieri mostra l'Atto 4 della mappa Planet Wisp, le meccaniche di gioco restano le stesse della versione originale, a migliorare sensibilmente è la qualità grafica di personaggi e ambientazioni. Inoltre SEGA ha pubblicato anche alcuni screenshot che mostrano alcune sequenze di gioco più nel dettaglio. Non ci resta che attendere ancora qualche mese per provare il nuovo Sonic Colors Ultimate, in uscita il prossimo 7 settembre.

Videogames