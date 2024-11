Solo sconti del 50%: occasioni Black Friday Amazon anticipate (da 14€ a 42€)

Un anticipo di Black Friday pazzesco, disponibile in questo momento su Amazon! Dai un’occhiata a queste occasioni con sconti del 50%, che ti permetteranno di portare a casa prodotti utilissimi a prezzo piccolissimo. Abbiamo scelto per te le migliori opportunità a partire da meno di 14€!

Per approfittarne, semplicemente attiva il coupon sulla pagina del prodotto, come mostrare nella seguente immagine d’esempio: si tratta dell’unico modo per avere accesso al massimo del risparmio.

Powerbank da 10.000 mAh, confezione da 2 unità che funzionano in modo indipendente, a 13,99€ invece di 27,99€.

Scaldamani elettrico ricaricabile, 2 unità, a 14,50€ invece di 28,99€.

Giocattolo per gatti interattivo con batteria ricaricabile a 14,95€ invece di 29,90€.

Auricolari Bluetooth 5.3 con riduzione del rumore a 15,50€ invece di 30,99€.

Smartwatch con display da 1,83″, chiamate dal polso, funzioni per lo sport e la salute a 24,99€ invece di 49,99€.

Asciugacapelli ionico di design a 34,99€ invece di 69,99€.

Torcia LED ricaricabile molto potente, con diversi accessori in dotazione, a 24,99€ invece di 49,99€.

Deumidificatore elettrico compatto con luce LED regolabile su 7 tonalità a 39,99€ invece di 79,99€.

Piantana da 36W con telecomando, regolabile per intensità e temperatura colore, a 41,99€ invece di 83,99€.

Trapano avvitatore con 2 batterie in dotazione e 14 accessori a 39,99€ invece di 79,98€.

Ripetitore WiFi da esterni, con massima compatibilità e copertura fino a 300 metri, a 34,99€ invece di 69,99€.

Drone con videocamera dotato di 2 batterie ricaricabili a 39,99€ invece di 79,99€.

Sarebbe un vero peccato lasciare inutilizzati questi coupon, che ti permetteranno di ottenere lo sconto del 50% su tantissimi prodotti. Non lasciare che scadano, sfrutta queste occasioni Amazon e goditi l’anticipo di Black Friday!