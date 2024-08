Solo Online Unieuro: 5 offerte da non perdere questa settimana

Da Unieuro tornano le offerte del volantino Solo Online. Sulla quasi totalità dei prodotti in promozione sono disponibili la consegna gratuita e il pagamento in tre rate senza interessi scegliendo come metodo di pagamento Klarna o PayPal.

Abbiamo selezionato cinque delle offerte più interessanti disponibili nell’ambito della promo Solo Online Unieuro. Tra queste ci sono: una telecamera da interno sotto i 18 euro (in questo periodo di ferie fa sempre comodo averne una dentro casa), una stampante laser del marchio HP a meno di 80 euro, l’e-book reader Rakuten Kobo Libra 2 (per i lettori moderni), una lavatrice 100% Made in Italy ad un prezzo stracciato, più un frigorifero da oltre 300 litri in offerta a metà prezzo.

Se preferite, potete vedere l’intera lista di offerte della promo Solo Online su questa pagina di Unieuro.

5 offerte da non perdere del volantino Solo Online Unieuro

Per le altre offerte disponibili, collegatevi alla pagina dedicata del sito Unieuro.