Solo il meglio degli smartphone: 5 top di gamma a prezzi shock

Se sei fra coloro che vogliono soltanto il meglio del meglio e quindi vuoi acquistare uno smartphone top di gamma allora sei nel posto giusto. Abbiamo selezionato per te 5 modelli spettacolari a prezzi davvero straordinari. Li trovi tutti su Amazon e quindi se sei iscritto a Prime potrai beneficiare anche della spedizione veloce e gratuita. Se non sei abbonato al servizio fa allora cliccando qui.

Top di gamma shock: 5 smartphone pazzeschi

Super prezzo per il mitico Google Pixel 8 Pro nella versione nero ossidiana da 256 GB che puoi avere a soli 789 euro, invece che 1159 euro. Con lo sconto del 32% avrai un risparmio di ben 370 euro sul totale. Possiede 12 GB di RAM un bellissimo display da 6,7 pollici con refresh rate a 120 Hz e una batteria gigante in grado di durare fino a 72 ore.

Puoi avere Samsung Galaxy S24 da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna a soli 899 euro, anziché 989 euro. Troviamo una spettacolare fotocamera da 50 MP per foto sensazionali e intelligenza artificiale. Gode di uno straordinario display AMOLED 2X ed è resistente all’acqua con certificazione di grado IP68.

Se ami i pieghevoli allora non devi lasciarti sfuggire il bellissimo HONOR Magic V2. Il migliore della sua categoria, con uno spessore da chiuso di appena 9,9 mm, un display OLED esterno da 6,43 pollici e un display OLED interno da 7,92 pollici entrambi con refresh rate da 120 Hz. La bellezza di 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Oggi lo puoi avere a soli 996,92 euro.

Altra ottima occasione che ti permette di avere Xiaomi 14 Ultra a soli 994,99 euro, anziché 1383,81 euro. In questa versione il potente Snapdragon 8 Gen 3 viene supportato da 16 GB di RAM e gode di una memoria interna da 512 GB che non si esaurisce mai. È dotato di una quadrupla fotocamera straordinaria con sensori da 50 MP per foto che lasciano a bocca aperta.

Infine non poteva mancare l’epico iPhone 15 Pro Max da 256 GB colore titanio nero. Gode del display Super Retina XDR da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Monta il chip A17 Pro e possiede una super fotocamera da 48 M con teleobiettivo 5x. Oggi è tuo a 1.249 euro, invece che 1.369 euro.

Approfitta anche tu di queste straordinarie promozioni di Amazon ma fai in fretta perché ovviamente non possono durare in eterno. Come ti dicevo se sei iscritto ai servizi Prime riceverai il tuo smartphone top di gamma direttamente a casa in pochi giorni e senza pagare la spedizione. Se non sei abbonato fallo adesso cliccando qui.