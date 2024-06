Solo Beats3 in super offerta: il prezzo crolla sotto i 160€

Carismatiche e con un suono potente e bilanciato, grazie al chip proprietario di Apple. Le Beats Solo3 continuano ad essere tra le migliori cuffie Bluetooth sul mercato: oggi sono in offerta su Amazon ad un prezzo molto interessante. Con lo sconto del 31%, le paghi meno di 160€. Ma devi essere veloce: non rimane molto tempo.

Il design delle Beats Solo 3 è elegante e robusto, con una struttura in plastica resistente e un archetto in metallo. Le cuffie sono dotate di padiglioni auricolari imbottiti con schiuma rivestita in similpelle, che offrono un buon comfort anche per sessioni di ascolto prolungate.

Equipaggiate con l’Apple W1, lo stesso chip delle Airpods Pro, le Beats Solo 3 offrono una risposta dei bassi potente, che le rende ideali per generi musicali come hip-hop ed EDM. Oltre ai bassi potenti, offrono anche medi bilanciati e alti chiari, per una qualità del suono straordinaria e senza distorsioni, anche a volume alto.

La durata della batteria delle Beats Solo 3 è impressionante, con fino a 40 ore di riproduzione continua con una singola carica. Non manca nemmeno il supporto alla ricarica rapida, che offre ben tre ore di autonomia in appena cinque minuti. Davvero ottimo!