Solo 75,99€ per questo ottimo tablet Android della Blackview: offerta imperdibile

Il Blackview Tab 70 da 10,1 pollici, attualmente in offerta su Amazon al prezzo di 75,99 euro, è la migliore opzione per chi cerca un tablet Android con un rapporto qualità-prezzo imbattibile.

Il display HD+ IPS da 10,1 pollici offre colori vividi e una visione confortevole, ideale per la visione di contenuti multimediali. Grazie al supporto per Widevine L1, è possibile riprodurre video in alta definizione da piattaforme di streaming come Netflix. La batteria da 6580 mAh garantisce una lunga durata, rendendo il tablet perfetto per l’uso quotidiano, i viaggi e l’intrattenimento.

Sul fronte della connettività, il tablet supporta WiFi 6 e Bluetooth 5.0, assicurando una connessione internet più stabile e veloce, oltre a una migliore compatibilità con dispositivi esterni. La memoria interna da 64GB è espandibile fino a 2TB tramite scheda microSD, offrendo spazio sufficiente per archiviare un gran numero di documenti, foto e video.

Inoltre, i 8GB di RAM (con 4 GB di memoria virtuale aggiuntiva) permettono un’esperienza d’uso fluida, sia durante il multitasking che nei giochi.

Il tablet è equipaggiato con una fotocamera frontale da 2 megapixel e una posteriore da 5 megapixel, utili per videochiamate e scatti quotidiani. Se cerchi un tablet affidabile ed estremamente economico, ti suggerisco di non farti assolutamente scappare questa offerta: hai ancora poco tempo per pagarlo solo 75,99€.