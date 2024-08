Solo 60€ per questo giradischi Bluetooth in offerta su Amazon: supporta tutti i vinili

Il giradischi Bluetooth 3-velocità di RetroLife è attualmente disponibile su Amazon a 60,03€, con un’offerta a tempo rispetto al prezzo originale di 69,99€. Questo dispositivo combina elementi moderni e vintage, garantendo un’esperienza d’ascolto perfetta per gli amanti dell’analogico. Il prezzo, poi, è semplicemente imbattibile.

Il giradischi RetroLife presenta una custodia nera in pelle PU con dettagli retrò in bronzo, rendendolo non solo funzionale ma anche esteticamente piacevole. La maniglia solida permette di portarlo ovunque con facilità, rendendolo ideale per uso domestico o in movimento.

Il giradischi offre quattro opzioni di connessione:

Bluetooth: permette di trasmettere audio digitale tramite gli altoparlanti Bluetooth integrati.

Uscita RCA: consente di collegare altoparlanti esterni per un suono amplificato.

Ingresso AUX-in: per dispositivi non Bluetooth come lettori MP3.

Jack per cuffie: per un ascolto privato.

Supporta tre velocità di riproduzione: 33, 45 e 78 RPM, e può riprodurre dischi di tre dimensioni: 7, 10 e 12 pollici. Insomma, massima versatilità per adattarsi perfettamente a tutta la tua collezione di vinili. Il sistema a cinghia, combinato con il design tecnico anti-risonanza, assicura una migliore qualità del suono.

Il giradischi è facile da installare e utilizzare, rendendolo perfetto sia per i principianti che per gli appassionati più navigati. Non farti assolutamente scappare questa offerta flash, rimane ancora pochissimo tempo: acquistalo subito per averlo ad appena 60 euro.