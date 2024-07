Solo 54€ per l'iconico ZAINO da VIAGGIO The North Face!

Quando si parla di attrezzatura tecnica da viaggio, The North Face è un punto di riferimento assoluto. E se non hai ancora uno zaino per la tua prossima avventura, da Amazon arriva un’offerta imperdibile! Con un ribasso del -39%, l’iconico modello Jester crolla a soli 54,90€, al posto dei classici 90,00€ di listino.

Tutte le caratteristiche dello zaino The North Face

Caratteristica di punta di questo incredibile zaino è il sistema di sospensione FlexVent, il quale offre un supporto eccellente durante tutta la giornata. Questo sistema, infatti, include un pannello posteriore imbottito e traspirante che, insieme agli spallacci, garantiscono un comfort al top.

Questo zaino dispone di un ampio scomparto principale che può ospitare un laptop o un tablet fino a 16 pollici. Questo lo rende perfetto per chi ha bisogno di portare con sé libri, cartelle e altri oggetti essenziali. Inoltre, lo scomparto anteriore rinnovato è dotato di tasche con cerniera, uno scomparto per tablet e un gancio portachiavi, assicurando che tutto rimanga organizzato e facilmente accessibile.

Inoltre, la finitura idrorepellente DWR protegge lo zaino da umidità e pioggia leggera, garantendo che i tuoi effetti personali rimangano sempre al sicuro e asciutti.

Questo zaino è pensato anche per garantire la sicurezza di chi lo indossa, con dettagli riflettenti che migliorano la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione, aumentandola tua sicurezza.

Oltre alle tasche di cui abbiamo già parlato, questo zaino è dotato di due portaborraccie esterne, perfette per mantenere le tue bevande a portata di mano, mentre il sistema di lacci elasticizzati anteriori offre uno spazio extra per trasportare oggetti più voluminosi.

Il tuo nuovo zaino si chiama The North Face Jester. Prendilo al volo, pagandolo solo 54,90€, grazie al corposissimo sconto Amazon del -39%!