Solo 4€ e puoi avere questo localizzatore GPS per veicoli: BOMBA Amazon

Hai appena acquistato un’auto che però non ha un tracciamento satellitare e ne vorresti montare uno senza spendere troppi soldi? Allora dai un’occhiata a questa straordinaria offerta. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello questo localizzatore GPS a soli 4 euro circa, invece che 16,99 euro. Per averlo a questo prezzo applica il coupon che vedi in pagina e inserisci il codice promozionale M7B5T88X al momento del pagamento.

Così facendo puoi avvalerti di un ribasso del 45%, più di un ulteriore sconto del 30%, per un risparmio totale di oltre 12 euro. Una promozione davvero straordinaria, da non farsi scappare.

Localizzatore GPS a un prezzo mai visto

Oltre al prezzo, decisamente vantaggioso, con questo localizzatore GPS puoi stare sereno che nessuno potrà portarti via il veicolo. Ed è semplicissimo da installare. Possiede infatti un potente magnete che ti permette di agganciarlo a qualsiasi cosa di metallo. E se qualcuno tenta di rimuoverlo viene subito inviata una notifica.

Ha una precisione GPS inferiore a 5 metri e gode di una super batteria da 6000 mAh in grado di durare fino a un mese. E la batteria la puoi tranquillamente ricaricare. Ha una scheda Sim internazionale inclusa che funziona ovunque e puoi attivare un abbonamento di due anni pagando in un’unica rata dal costo mensile di 3,73 euro.

Questa è davvero un’offerta da non perdere. Con questo piccolo gadget potrai stare tranquillo. Dunque vai subito su Amazon e acquista il tuo localizzatore GPS a soli 4 euro circa, invece che 16,99 euro. Per averlo a questo prezzo ricorda di applicare il coupon che vedi in pagina e inserire il codice promozionale M7B5T88X al momento del pagamento. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.