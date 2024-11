Solo 49€ per questo Trapano Avvitatore a batteria con tanti accessori e valigetta

Sei un amante del fai da te? Allora sono certo che non vorrai perderti questa promozione spettacolare che trovi in esclusiva su Amazon, grazie al Black Friday. Dunque non perdere tempo, metti subito nel tuo carrello questo trapano avvitatore a batteria a soli 49,99 euro, invece che 65,99 euro.

Sul prezzo originale dunque c’è uno sconto del 24% che ti permette di risparmiare un bel po’ di soldi. Soprattutto ti porti a casa un dispositivo essenziale per tantissimi lavori e inclusi nel prezzo troverai diversi accessori e una pratica valigetta per il trasporto. Difficilmente riuscirai a trovare qualcosa di meglio perciò non aspettare che le unità disponibili finiscano.

Trapano avvitatore a batteria con accessori a prezzo Wow

È chiaramente il prezzo che rende in questo momento questo trapano avvitatore a batteria uno dei migliori acquisti nella categoria, ma non è l’unica cosa interessante. Siamo di fronte a un prodotto di ottima qualità, dotato di un potente motore in grado di garantire due velocità regolabili (da 400 giri/min fino a 1600 giri/min).

Gode di 25 regolazioni della coppia che ti permettono di scegliere la frizione di cui hai bisogno in base a ciò che devi fare. Ha un’ottima impugnatura, maneggevole e antiscivolo, ed è dotato di una pratica luce a LED che ti consente di vedere al meglio in qualsiasi posto, anche in quelli più bui. Troverai nella confezione due batterie da 2o V e una valigetta contenente tantissimi accessori come punte, bit e albero flessibile.

Insomma una grandissima occasione, più unica che rara. Quindi non rischiare di perderla arrivando troppo tardi. Vai subito su Amazon e acquista il tuo trapano avvitatore a batteria a soli 49,99 euro, invece che 65,99 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.