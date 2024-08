Solo 347€ per questo potente Mini-PC Beelink: AMD Ryzen 7, 16GB di RAM e SSD 500GB

Il Beelink Mini PC SER5 Pro, attualmente in offerta su Amazon a 347,53 euro con un ottimo sconto sul suo prezzo originale di 499 euro, è un dispositivo compatto e potente, ideale per utenti che necessitano di prestazioni elevate in un formato ridotto.

Questo mini PC è equipaggiato con il processore AMD Ryzen 7 5800H, un chip a 8 core e 16 thread con una frequenza massima di 4,4 GHz, che offre prestazioni eccezionali in una vasta gamma di applicazioni, dall’editing video e la riproduzione multimediale fino al gaming leggero. Grazie a questo processore, il Beelink SER5 Pro è in grado di gestire senza difficoltà carichi di lavoro intensivi, garantendo un’esperienza d’uso fluida e reattiva.

Il dispositivo è dotato di 16 GB di RAM DDR4 a doppio canale, espandibile fino a 64 GB, e di un SSD M.2 PCIe3.0 da 500 GB con una velocità di lettura di 3000 MB/s, che assicura tempi di avvio rapidissimi e prestazioni generali eccellenti. Il mini PC supporta l’espansione della memoria di archiviazione fino a 2 TB, grazie alla presenza di uno slot per SSD NVMe e uno per HDD SATA da 2,5 pollici, offrendo così ampie possibilità di personalizzazione e aggiornamento.

Il Beelink SER5 Pro è particolarmente adatto per configurazioni multi-monitor grazie al supporto per tripla uscita 4K tramite le porte HDMI2.0, DP1.4 e Type-C, che permettono di collegare fino a tre schermi contemporaneamente.

In termini di connettività, il mini PC è dotato di WiFi 6 e Bluetooth 5.2, che garantiscono una connessione wireless stabile e veloce, riducendo la latenza e migliorando l’esperienza utente.

Insomma, Beelink SER5 Pro è una soluzione eccellente per chi cerca un mini PC potente e versatile, capace di gestire carichi di lavoro pesanti e supportare configurazioni multi-monitor, il tutto in un formato compatto. E, soprattutto, ad un prezzo competitivo: non farti scappare questa offerta e acquistalo subito per averlo a soli 347€.