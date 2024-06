Solo 31,90€ per questo Power Bank magnetico per iPhone: compatto e formidabile

Sfrutta al massimo l’attacco MagSafe del tuo iPhone con questo ottimo power bank magnetico dell’Anker, oggi proposto su Amazon ad un prezzo decisamente interessante. Si attacca magneticamente alla scocca del tuo iPhone, e lo puoi usare anche come supporto per il telefono, grazie allo stand posteriore, che all’occorrenza può essere aperto per posizionare il tuo telefono in verticale o in orizzontale sulla scrivania o sul tuo comodino.

Normalmente proposto a quasi 60€, oggi l’Anker MagGo è tuo al prezzo competitivo di 31,99€. Si tratta di un imperdibile sconto del 42%, che ti suggerisco di non farti assolutamente scappare.

L’Anker Power Bank 622 MagGo ha una capacità di 5000 mAh ed è estremamente compatto, tant’è che, una volta attaccato al telefono, starà comodamente nelle tasche del tuo pantalone. E’ compatibile con tutti gli iPhone (base, Plus, Pro e Pro Max) più recenti: dal 12 al 15.

La forte attrazione magnetica garantisce un posizionamento sicuro per la ricarica senza fili. Il design sottile di 12,8 mm lo rende ideale per videochiamate e selfie. Include un cavo di ricarica USB-C a USB-C da 60 cm. Inoltre, Anker offre anche una garanzia di 24 mesi con supporto clienti. Insomma, in caso di problemi potrai sostituirlo facilmente. Non farti scappare questa occasione: acquistalo subito a meno di 32€!