Solo 239,00€ per questo OTTIMO televisore 40" della Hisense

Il televisore Hisense 40″ Full HD 40A4N è un’opzione eccellente per chi cerca una Smart TV con buone prestazioni e funzionalità avanzate a un prezzo accessibile. Attualmente in vendita a 239,00 euro, con uno sconto del 17% rispetto al prezzo consigliato di 289,00 euro, offre un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Questo modello presenta uno schermo da 40 pollici con risoluzione Full HD, garantendo immagini chiare e dettagliate per un’esperienza visiva coinvolgente. Il sistema operativo VIDAA U7 rende la Smart TV facile da usare, con accesso rapido e intuitivo a tutte le principali app di streaming come Netflix, YouTube, Prime Video e molte altre. Inoltre, la compatibilità con Alexa permette di controllare la TV tramite comandi vocali, rendendo l’uso ancora più pratico e moderno.

La modalità Game Mode è particolarmente interessante per gli appassionati di videogiochi, in quanto riduce il ritardo dell’input, migliorando la reattività durante le sessioni di gioco. Il tuner DVB-T2/S2 HEVC 10 integrato garantisce la compatibilità con le trasmissioni digitali terrestri e satellitari, offrendo una vasta gamma di canali con una qualità di ricezione eccellente.

Inoltre, il televisore Hisense 40A4N supporta il sistema lativù, che offre una guida ai programmi avanzata e funzioni interattive per migliorare ulteriormente l’esperienza televisiva. La TV è dotata di porte HDMI e USB per collegare facilmente dispositivi esterni come console di gioco, lettori DVD, e chiavette USB.

Il televisore Hisense 40″ Full HD 40A4N offre una combinazione di qualità dell’immagine, facilità d’uso e funzionalità avanzate. Il tutto a soli 239€: non farti scappare questa offerta clamorosa e acquistalo subito al miglior prezzo.