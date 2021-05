Tutto il mondo di Infinity+ per sei mesi al prezzo di soli 20 euro: è questa l'offerta che Amazon mette oggi a disposizione (con scadenza a fine mese) per potersi portare a casa un cofanetto ideale sia per sé, sia per un regalo. Sei mesi di contenuti, infatti, sono disponibili a prezzo dimezzato, creando così un'opportunità unica di attingere ai contenuti di Infinity a prezzo “wow”.

Infinity, prezzo dimezzato

Cosa c'è su Infinity+? Tenet, Joker, Contagious, Dragon Heart, Fallout, Legacies e molto altro ancora: film, telefilm, cartoni animati, disponibili in 4K su smart tv, laptop, smartphone o qualsiasi supporto connesso possa consentire l'accesso all'offerta streaming del gruppo. 6000 contenuti in tutto, con possibilità di associare all'account fino a 5 dispositivi differenti per poter spremere un catalogo in continuo ampliamento.

Una volta effettuato l'acquisto, il cofanetto sarà recapitato presso l'indirizzo indicato: una vera e propria box fisica, dunque, per una attivazione senza contratti o abbonamenti che si rinnovano automaticamente: semplicemente sei mesi di contenuti in piena libertà, dunque un'ottima idea regalo per chiunque.

