Solo 199€ per il kit Bosch definitivo con TRAPANO-AVVITATORE e 100 accessori!

Questa è l’offerta che qualsiasi amante del fai-da-te stava aspettando. L’incredibile kit Bosch Professional, che include il trapano-avvitatore, due batterie, il caricabatterie e una valigetta contenente 100 accessori, crolla ad appena 199,99€ al posto dei 311,91€ di listino: tutto merito del Prime Day by Amazon!

Tutte le caratteristiche del kit Bosch con trapano-avvitatore

Partiamo subito col descrivere il trapano-avvitatore. Questo è dotato di una coppia massima di 63 Nm, in grado di affrontare qualsiasi lavoro, dalle semplici operazioni di avvitatura alle perforazioni più impegnative. Questo è merito anche del mandrino interamente in metallo (da 13 mm), che garantisce una presa sicura degli accessori e una lunga durata nel tempo.

Sul frontale è posizionata una luce a LED che illumina la zona di lavoro, garantendoti una visibilità ottimale anche in condizioni di scarsa luminosità.

Incluso nel kit trovi due batterie agli ioni di litio: una da 2,0 Ah e una da 4,0 Ah, che ti permettono di avere un’autonomia davvero incredibile. E con il caricabatterie rapido GAL 18V-20 ricaricherai entrambe in tempi record.

Il kit Amazon Exclusive include un set completo di 100 accessori, che ti permetteranno di affrontare qualsiasi tipo di lavoro. Dalla punta per il legno a quella per il metallo, avrai sempre a disposizione l’accessorio giusto per ogni esigenza.

Questo GSB 18V-28 fa parte del sistema professionale a 18V di Bosch. Ciò significa che puoi utilizzare le stesse batterie con tutti gli altri utensili della linea.

Affronta qualsiasi lavoro ti si pari davanti con il kit Bosch Professional, scontato del -36%, a soli 199,99€!