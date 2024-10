Solo 13€ per questo caricatore USB con 2 porte veloci in offerta a tempo

Hai bisogno di un caricabatterie che sia compatto e abbia almeno 2 porte USB per ricaricare più dispositivi contemporaneamente in un solo posto? Allora oggi puoi averlo spendendo anche molto meno. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questo caricatore USB a soli 13 euro circa, invece che 25,99 euro. Per ottenerlo a questa cifra applica anche il coupon visibile in pagina.

Forse potresti non visualizzarlo ma considera che sul prezzo originale c’è uno sconto del 40% che sommato al ribasso del 16% ti permette di risparmiare quasi 13 euro sul totale. Il prezzo viene quindi tagliato a metà e per questo fantastico gadget non c’è proprio tempo da perdere. Tra l’altro è un’offerta a tempo per cui da un momento all’altro potrebbe scadere.

Caricatore USB super versatile e potente

Grazie al fatto che possiede ben 2 porte USB, una Type-A e una Type-C, con questo caricatore USB potrai ridare energia fino a 2 dispositivi contemporaneamente. Ciò ti permette di risparmiare diverso tempo, soprattutto quando vai di fretta. E la ricarica è davvero veloce per cui anche in questo caso non dovrai aspettare troppo.

La tecnologia GaN cui è dotato gli permette inoltre di essere veloce e allo stesso tempo compatto. Occupa pochissimo spazio nella presa di corrente e te lo puoi portare ovunque. Possiede però diverse protezioni che lo rendono sicuro al 100% e non avrai problemi. Potrai usarlo su qualsiasi dispositivo, smartphone, tablet, auricolari wireless e tantissimo altro. Gode di una capacità di ricarica complessiva da 45 W e quindi è ottimo per ogni device.

Ti ricordo che l’offerta e a tempo e quindi devi essere velocissimo o rischi di perderla. Perciò vai adesso su Amazon e acquista il tuo caricatore USB a soli 13 euro circa, invece che 25,99 euro. Per averlo a questa cifra ricordati di applicare il coupon visibile in pagina. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.