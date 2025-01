Hai soggiornato in un hotel? I tuoi dati potrebbero essere stati rubati

Se hai soggiornato in un hotel in Europa i tuoi dati personali potrebbero essere stati rubati. La causa? Una grave fuga di informazioni da Honotel. La massiccia violazione che ha colpito questa società di gestione alberghiera francese sta mettendo a rischio le informazioni personali di milioni di ospiti.

Questa allarmante notizia è emersa da una recente indagine condotta da esperti di cybersicurezza. Da quanto è emerso, al momento la fuga di dati ha esposto una vasta gamma di informazioni sensibili degli ospiti. Tra queste informazioni segnaliamo:

Nomi completi

Indirizzi email

Numeri di telefono

Date di nascita

Indirizzi di residenza

Dettagli delle prenotazioni

Secondo gli esperti, la violazione dei dati ha interessato circa 6,2 milioni di ospiti, le cui informazioni sono state rubate. Una tale portata ha reso questo uno degli incidenti di sicurezza più significativi nel settore alberghiero degli ultimi anni.

L’impatti di così tanti dati rubati a Honotel

La società alberghiera Honotel gestisce oltre 300 strutture in Francia. Questo significa solamente una cosa: l’impatto dell’attuale violazione potrebbe estendersi oltre i confini nazionali, coinvolgendo potenzialmente turisti internazionali che hanno soggiornato in una delle sue strutture e i cui dati sono stati rubati.

Gli esperti di sicurezza informatica avvertono che le informazioni esposte potrebbero essere utilizzate per:

Phishing mirati

mirati Furto d’identità

Frodi finanziarie

Sempre gli esperti, agli ospiti che hanno soggiornato in una delle strutture Honotel, consigliano vivamente di:

monitorare costantemente i propri dati bancari, verificando eventuali movimenti a partire dalla data successiva al loro soggiorno; cambiare password associate agli account email esposti; prestare particolare attenzione a email o chiamate sospette.

Reazione di Hotel e implicazioni della fuga

Al momento, secondo quanto riportato, Honotel non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo alla violazione. Probabilmente, secondo quanto dichiarato dagli esperti che hanno scoperto questa fuga di informazioni, nemmeno gli utenti i cui dati sono stati rubati hanno ricevuto un allert dalla società alberghiera. Inoltre, gli esperti di cybersicurezza si aspettando che l’azienda intraprenda azioni immediate per: