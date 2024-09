SodaStream Terra Megapack in offerta: acqua frizzante fai-da-te a soli 69,99€

Il SodaStream Terra Megapack è il più famoso gasatore d’acqua domestico. Prodotto dalla Pepsi, è un accessorio perfetto per trasformare l’acqua del rubinetto in acqua frizzante e tantissime gustose bevande, il tutto in pochi secondi e con un risparmio esagerato rispetto all’acquisto degli stessi prodotti nel supermercato.

Questo modello, ora in offerta a 69,99€ rispetto al prezzo originale di 99,99€, include un cilindro di CO2 che permette di gasare fino a 60 litri di acqua, due bottiglie riutilizzabili da 1 litro e una da 0,5 litri, tutte lavabili in lavastoviglie.

L’uso del sistema Quick Connect rende il processo di installazione del cilindro CO2 rapido e senza sforzo. Non richiede elettricità o batterie, quindi è facile da usare in qualsiasi momento. Il dispositivo ha un design elegante e compatto, occupando poco spazio sul piano della cucina.

SodaStream vende anche un gran numero di concentrati per creare a casa bevande come la Pepsi Max, i the freddi alla pesca e limone, oppure la 7Up. Una singola bottiglia di concentrato consente di creare fino a 9L di bevande. Fate voi il calcolo: il risparmio rispetto all’acquisto nei supermercati è decisamente significativo.

Non farti assolutamente scappare questa offerta a tempo limitato: approfitta dello sconto e acquista il SodaStream Terra Megapack a soli 69,99€!