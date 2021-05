Qualcomm ha appena annunciato il nuovo chipset per la fascia media: si chiama Snapdragon 778G 5G e Honor 50 potrebbe essere il primo telefono a disporlo sotto la scocca.

Qualcomm Snapdragon 778 5G: com'è fatto?

Qualcomm ha annunciato un nuovo chip chiamato Snapdragon 778G. Il chipset da 6 nm è una nuova variante del più potente chipset Snapdragon 780G, annunciato a marzo. Secondo un noto informatore cinese, Honor 50 potrebbe essere il primo telefono a presentare la piattaforma mobile appena svelata.

Lo Snapdragon 778G 5G (numero di modello SM7325) è dotato di una CPU Kryo 670 personalizzata Cortex-A78 che raggiunge i 2,4 GHz. Il SoC include la grafica Adreno 642L che supporta Vulkan 1.1, OpenGL 3S 3.1, OpenCL 2.0 FP, HDR10 + e HDR10.

I telefoni dotati del chip SD778G possono supportare una risoluzione fino a Full HD + con frequenza di aggiornamento di 144 Hz, profondità di colore fino a 10 bit e gamma di colori Rec2020. Per l'AI, è dotato del 6° motore AI con processore Hexagon 770 che offre prestazioni da 12 TOPS. Per giochi avanzati, viene fornito con le funzionalità di gioco Snapdragon Elite.

Quando si tratta di ISP, Snapdragon 778G offre un triplo ISP Spectra 570 a 14 bit. Supporta una camera singola fino a 192 megapixel, un sistema a doppia lente fino a 36 megapixel + 22 megapixel e uno a tripla fotocamera fino a 22 megapixel. L'ISP supporta anche l'acquisizione di foto HDR HEIF / HEIC a 10 bit, l'autofocus basato su AI, la riduzione del rumore multi-frame, la ripresa di video al rallentatore 720p / 240fps, HDR10, HDR10 + e HLG.

Per la connettività 5G, è dotato del sistema modem-RF Snapdragon X53 5G che promette velocità di download massime di 3,3 Gbps. È dotato della possibilità di connessione alle onde 5G mmWave (larghezza di banda 400Mhz con 2 × 2 MIMO) e sub-6 GHz (larghezza di banda 100Mhz con 4 × 4 MIMO). Non di meno, gode del Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, dell'NFC, del GPS a doppia frequenza, dell'USB 3.1 e della USB-C. Viene fornito con il supporto per gli scanner di impronte digitali Qualcomm 3D Sonic e 3D Sonic Max. Può reggere anche altre autenticazioni biometriche come iride, voce e viso.

Mentre lo Snapdragon 780G supporta la ricarica rapida Quick Charge 4+, lo Snapdragon 778G è arrivato con la tecnologia Quick Charge 5 più veloce.

Qualcomm

Elettronica