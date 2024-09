Gli SMS potrebbero risorgere a nuova vita con questa aggiunta

Nuova vita per gli SMS? Forse, ma siamo sicuri che erano già morti? Ciò che sta succedendo in questi giorni a questo sistema di messaggistica di testo potrebbe aprire le porte a nuove opportunità in futuro. Ad annunciarlo è proprio GSMA, un’organizzazione globale che unifica l’ecosistema mobile per sviluppare e fornire innovazioni.

Una nuova aggiunta potrebbe davvero cambiare le sorti della messaggistica come ce la ricordiamo quando arrivarono i primi telefoni cellulari. Tutto è un po’ legato all’arrivo di iOS 18 per iPhone. Tra le tante novità è stato lanciato il supporto Rich Communication Services (RCS) per iMessage. GSMA, in un comunicato stampa, ha spiegato:

Con RCS Universal Profile ora disponibile su iOS e Android, gli utenti possono sfruttare funzionalità come indicatori di digitazione, ricevute di lettura, condivisione di media di alta qualità e messaggistica di gruppo migliorata quando comunicano con contatti su altre piattaforme. Ora gli utenti su entrambe le piattaforme possono beneficiare di un’esperienza di messaggistica più ricca, affidabile e fluida rispetto a SMS e MMS.

Ovviamente questo dipende dalle tecnologie e dalla compatibilità messe in campo dai vari operatori di telefonia mobile. Quindi questa tecnologia potrebbe non essere ancora disponibile per molti utenti nonostante iOS e Android la supportino. Ma questa non è l’aggiunta importante che GSMA ha annunciato.

SMS: la crittografia end-to-end potrebbe arrivare a breve

La vera e propria novità che potrebbe far tornare in vita gli SMS è l’arrivo della crittografia end-to-end. Questa tecnologia ora è disponibile solamente su applicazioni di messaggistica istantanea come WhatsApp. Si tratterebbe di un importante traguardo almeno per quanto riguarda la privacy e la protezione degli utenti.

La crittografia end-to-end per gli SMS potrebbe arrivare a breve. Ovviamente sarà un passo importante in merito anche alla protezione da truffe, frodi e raggiri che spesso vengono diffusi tramite messaggi di testo classici. Secondo GSMA l’attivazione raggiungerà importanti obiettivi, ma dovrà affrontare importanti sfide: