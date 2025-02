SMS Killer: l'indirizzo di consegna sbagliato è solo un pretesto

Gli esperti di sicurezza informatica e truffe online hanno rilevato una serie di SMS Killer in grado di rubare dati personali e denaro con estrema facilità agli utenti. Le vittime ricevono un messaggio che, con il pretesto dell’indirizzo di consegna sbagliato, vengono allarmate pensando di trovarsi davanti a un avviso del corriere.

“Non siamo in grado di consegnare il pacco a causa dell’indirizzo non valido modificare l’indirizzo per la consegna tempestiva”. È questo il testo dell’avviso che qualsiasi utente potrebbe trovarsi tra i messaggi di testo inviati al proprio smartphone. In questi casi i criminali stanno utilizzando numerazioni italiane e non straniere.

Il fatto che questo SMS Killer venga diffuso con numero italiano ha stranito gli esperti. Infatti, solitamente le truffe telefoniche vengono veicolate tramite numerazioni con prefissi esteri per evitare di essere facilmente rintracciate dalle forze dell’ordine. La truffa si attiva quando l’utente si lascia convincere cliccando sul link contenuto nel messaggio e ne segue le istruzioni.

SMS Killer: pericoli e metodi di difesa

Esistono metodi di difesa per non cadere nella trappola di questo SMS Killer. Prima però è importante conoscere quali sono i pericoli se si cade nella trappola, credendo veramente che un pacco sia in attesa di consegna perché l’indirizzo indicato sembra non essere valido.

Grazie a questa tecnica, i criminali riescono a indirizzare la vittima su una pagina web fake realizzata appositamente per convincerla a inserire i propri dati personali ed eventualmente anche i propri dettagli di pagamento. Infatti, il link in puro stile phishing rimanda a un sito che assomiglia molto a uno dei corrieri più utilizzati.

Tramite software avanzati, la pagina web registra ogni dato inserito e, con la richiesta del pagamento di una piccola somma per rimettere in consegna il pacco, si appropria anche dei dati della carta di credito, insieme al codice di sicurezza, per addebitare ulteriori costi senza che la vittima se ne accorga.

Per difendersi da questo SMS Killer è importante non lasciarsi mai prendere dal panico o dal senso di urgenza, due elementi che i truffatori cercano di generare nella potenziale vittima. Una volta letto il contenuto del messaggio è bene non cliccare mai sul link indicato, nemmeno per curiosità.

Infatti, nel caso in cui non sia indicato il nome del corriere è un chiaro segnale che si tratta di una truffa altrimenti lo spedizioniere si sarebbe identificato per risolvere il problema. Se all’interno del messaggio compare il nome del corriere allora è bene contattarlo tramite i canali ufficiali raggiungendo il sito dal browser e non dal link indicato.