Lo smishing affettivo fa leva su chi ami per truffarti

Hai mai sentito parlare di smishing affettivo? Questa tecnica definisce un raggiro online che fa leva su chi ami per truffarti. In pratica, i cybercriminali sfruttano i tuoi sentimenti per indurti ad agire e così fornire le informazioni che cercano o estorcerti denaro in modo veloce e facile. Masssimo Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, ha affrontato questo problema:

Il truffatore si finge un parente in difficoltà per accedere ai dati o ai soldi del malcapitato chiedendo, ad esempio, una ricarica urgente del telefono per fantomatici problemi di credito o un trasferimento di denaro per necessità impellenti. Nel caso del messaggio che ho ricevuto, c’era una diretta richiesta di denaro, in altri invece, si invita la vittima a cliccare un link contenuto nel testo del messaggio per accedere a una chat su WhatsApp. In tal modo è proprio la stessa vittima che trasferisce il denaro ai truffatori seguendo le loro istruzioni.

Il fatto è che lo smishing affettivo ci prende alla sprovvista e induce al panico. Due ingredienti che garantiscono un’alta percentuale ai criminali del web che realizzano e diffondono queste truffe pericolose. I più appetibili sono coloro che hanno qualche anno in più e che non conoscono proprio benissimo il mondo online e tutte le sue trappole.

Smishing affettivo: cosa devi fare per non cadere nella trappola

Gli elementi chiave dello smishing affettivo sono un messaggio che fa leva sui nostri sentimenti sfruttando le persone che amiamo come coniuge, ma spesso i figli. Ovviamente chi non ne ha o non si riconosce nel messaggio ricevuto capirà automaticamente che si tratta di un presunto errore o di una truffa. Diverso è per chi invece si ritrova in quanto ricevuto. Quali consigli è importante mettere in pratica per non cadere nella trappola? Massimo Dona, ad AdnKronos, ha spiegato:

Quando si riceve un messaggio con una richiesta di denaro o con l’invito a cliccare su un link, anche se il messaggio arriva da qualcuno che ci sembra di conoscere, è bene mantenere la calma e fare caso ad un indizio importante: più cercano di metterci fretta, più è il caso di insospettirsi. Anche se chi ci contatta infatti sembra conoscere il nome dei nostri familiari o le nostre abitudini, non basta per fidarsi: spesso siamo stati noi stessi a diffondere queste informazioni sul web e sui social senza accorgercene.

Quindi, se dovessi ricevere un messaggio di questo tenore pensa subito allo smishing affettivo e aspetta. Non agire preso dal panico o con l’ansia. Non sono due buoni consiglieri questi sentimenti. Invece, prenditi del tempo per verificare i particolari della storia e successivamente cerca di capire quali potrebbero essere le conseguenze alle tue azioni.

Attenzione anche al romance scam, altrettanto pericoloso.