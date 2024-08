Smartwatch con microfono per chiamate e 113 profili sport, SCONTO 70%

Oggi ti segnalo questa promozione spettacolare che ti permette di avere un wearable con tantissime funzioni a un prezzo davvero ridicolo. Fai presto perché si tratta di un’offerta a tempo. Dunque prima che sia tardi vai su Amazon e aggiungi al tuo carrello questo smartwatch a soli 29,99 euro, invece che 99,99 euro.

Ebbene sì, ti assicuro che non ci sono errori di scrittura ma solo uno sconto gigante del 70% che ti permette di risparmiare la bellezza di 70 euro sul totale. Un’offerta assolutamente imperdibile. Anche perché con questo smartwatch potrai fare qualsiasi cosa, dalle attività sportive alle chiamate. Possiede un ottimo display e una super batteria.

Smartwatch meraviglioso a un prezzo minuscolo

Il rapporto qualità prezzo di questa smartwatch è veramente incredibile, difficilmente potrai trovare di meglio. Si presenta con un bellissimo display da 1,96 pollici molto visibile anche alla luce del sole e un cinturino in morbido silicone. Gode della connettività Bluetooth 5.3 e rimane quindi stabilmente connesso al tuo smartphone.

Possiede oltre 113 modalità sportive ed è impermeabile con certificazione di grado IP68, per cui lo potrai usare tranquillamente per nuotare sia in piscina che al mare. Inoltre ha un microfono e un altoparlante che ti permetteranno di rispondere alle chiamate direttamente dal polso. Possiede poi una super batteria da 300 mAh che è in grado di durare fino a 7 giorni con una singola ricarica.

Non perdere tempo perché ce n’è poco. Sicuramente a questo prezzo lo vorranno tutti e le unità disponibili spariranno in un attimo. Perciò vai subito su Amazon e acquista il tuo smartwatch a soli 29,99 euro, invece che 99,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.