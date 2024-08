Smartwatch leggero con display da 1,85" e microfono per chiamate (23€)

Oggi ho deciso di segnalarti questa promozione spettacolare che ti permette di avere al polso un wearable dalle tante funzionalità a un prezzo molto basso. Dunque prima che sia tardi vai su Amazon e metti nel tuo carrello questo smartwatch a soli 23,79 euro, invece che 89,99 euro. Per averlo a questo prezzo applica anche il coupon visibile in pagina.

Dunque ricapitolando, ora puoi avvalerti di uno sconto del 69% già applicato e di un ulteriore ribasso del 15% da applicare per un risparmio totale di oltre 66 euro. Approfittane subito anche tu prima che l’offerta scada.

Smartwatch con tantissime funzioni a prezzo sciolto

Senza ombra di dubbio possiamo dire che questo smartwatch è uno dei migliori prodotti che puoi avere oggi. Grazie a questo doppio sconto il suo rapporto qualità prezzo è davvero eccellente. Si presenta con un bellissimo display da 1,85 pollici, una risoluzione HD 240 x 280 p, molto luminoso e con oltre 200 quadranti tra cui scegliere.

È dotato di 112 modalità sportive ed è resistente all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP68, questo ti permette di usarlo praticamente per qualsiasi cosa, anche per il nuoto. È in grado di monitorare le attività sportive e il tuo stato di salute in tempo reale e in modo preciso. Possiede un altoparlante e un microfono incorporato che ti permetteranno di rispondere alle chiamate direttamente dal polso e una super batteria in grado di durare fino a 7 giorni con una ricarica completa.

Questi sconti pazzeschi scadono sempre in pochissimo tempo quindi fai veloce. Vai adesso su Amazon e acquista il tuo smartwatch a soli 23,79 euro, invece che 89,99 euro. Per averlo a questo prezzo ricordati di applicare il coupon visibile in pagina. Quanto costa la spedizione? Nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.