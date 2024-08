Smartwatch ELEGANTE con chiamate, salute e notifiche a soli 43€

Cerchi uno smartwatch completo di tutto che non costi una fortuna? Se vuoi fare colpo e avere un prodotto fantastico allora devi acquistare subito questo in offerta su Amazon. Mettilo subito in carrello a soli 43,21€, invece di 62,99€. Grazie a questo 31% di sconto stai risparmiando un botto.

Approfitta adesso di questa incredibile opportunità. Si tratta di un dispositivo full optional che include la possibilità di rispondere ed effettuare chiamate, controllare i parametri della tua salute, monitorare gli allenamenti e ricevere le notifiche. Con la tua iscrizione a Prime hai anche la consegna gratis.

Smartwatch full optional in offerta speciale

Con Amazon non si scherza proprio! Le offerte sono davvero eccellenti. Acquista questo smartwatch full optional! Dotato di un cinturino elegante in acciaio inox e un altro in pelle, è perfetto per qualsiasi occasione. Elegante e raffinato, è un ottimo supporto anche mentre fai sport.

La sua potente batteria garantisce un’autonomia di 7 giorni con utilizzo normale e 15 giorni in standby. Grazie al cavo di ricarica magnetico è facile ricaricarlo e averlo subito pronto all’uso. I suoi sensori professionali misurano frequenza cardiaca e ossigeno nel sangue.

Inoltre, sono in grado di monitorare tutte le fasi del sonno per fornirti informazioni dettagliate sulla qualità del tuo riposo. Con 20 modalità sportive integrate è un perfetto personal trainer da polso. Acquistalo adesso a soli 43,21€, invece di 62,99€.