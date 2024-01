Smartwatch con funzioni per sport e salute a soli 21€ su Amazon

Blackview R30 è uno smartwatch compatibile con iOS e Android che include tutto quello che serve per supportarti nell’attività fisica e darti informazioni fondamentali sulla salute. Con il coupon sconto da spuntare in pagina puoi averlo a circa soli 21 euro.

Blackview R30: tutte le funzioni di questo smartwatch

Il Blackview R30 è un vero compagno di salute e fitness. Con il sistema di lingua italiana, funzioni come l’Activity Tracker (registrazione di passi, km, calorie), 24 modalità di esercizio con registrazione GPS, notifiche intelligenti per chiamate e messaggi, monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24, saturazione di ossigeno nel sangue, monitoraggio del sonno, fotocamera remota e molte altre, questo smartwatch ti tiene al passo con il tuo benessere.

Dotato di un sensore di movimento ad alte prestazioni, il Blackview utilizza tecnologie all’avanguardia per misurare la frequenza cardiaca in tempo reale, la saturazione di ossigeno nel sangue e la qualità del sonno. I dati raccolti ogni giorno vengono sincronizzati con l’app GloryFit, consentendoti di monitorare la tua salute fisica in modo dettagliato direttamente dal tuo cellulare.

Inoltre, non ti perdi mai un momento importante con le notifiche a portata di mano. L’orologio vibrerà leggermente per avvisarti di chiamate, messaggi e notifiche da social media come Facebook, Messenger, WhatsApp e altro ancora. Con la comodità di leggere le notifiche direttamente dal polso, rimani connesso senza interruzioni.

Tutto questo ad un prezzo eccezionale di soli 21 euro, se applichi subito il coupon sconto che trovi in pagina. Non fartelo scappare.

