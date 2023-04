Smartwatch con chiamate Bluetooth: 2 cinturini, 2 look (39€)

Se metti al polso questo smartwatch hai fatto centro in tutto e per tutto. Come un vero e proprio assistente al tuo polso non puoi fare a meno di utilizzarlo tutto il giorno e tutti i giorni perchè è comodissimo. Con funzioni dedicati alla salute, allo sport e alla vita quotidiana è un vero e proprio gioiellino.

Non te lo perdere ora che è disponibile su Amazon con una doppia promozione: hai a disposizione uno sconto del 39% più un extra sconto che attivi con un click sul coupon. Prezzo finale di appena 39,99€ quindi apri la pagina e aggiungilo al carrello.

Le spedizioni, ti ricordo, sono gratuite e veloci in tutta Italia se hai un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account.

Smartwatch senza se e senza ma: per il tuo polso è perfetto

Bello esteticamente, questo smartwatch di FMK ti viene fornito con ben 2 cinturini così da poter cambiare look ogni volta che ne hai voglia. Pensa che è comodissimo e fa sempre la sua figura dal momento che è di qualità. Ovviamente ti mette a disposizione un quadrante totalmente personalizzabile per poterti sbizzarrire come vuoi.

Al suo interno navighi in un menù semplicissimo quanto ricco di funzioni. Come ti ho anticipato, trovi di tutto e di più. In modo particolare ci sono:

8 modalità sportive;

monitor del sonno;

monitor della pressione sanguigna;

cardiofrequenzimetro;

meteo;

cronometro;

chiamate Bluetooth ;

; notifiche social.

Non ti preoccupare visto che io ti ho elencato solo le principali funzioni ma in realtà ne trovi molte altre. In più ti faccio sapere che è impermeabile e che la batteria dura fino a 15 giorni con una sola carica.

Capito perché questo smartwatch è geniale? Non te lo perdere ora che su Amazon lo porti a casa con una doppia offerta. Spunta il coupon, aggiungilo al carrello, pagalo appena 39,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.