Lo Smartwatch di Iowodo R3 PRO è in offerta su Amazon a soli 26,99€. Il prezzo di listino è reso più conveniente da un coupon del 10%. Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio italiano.

Attiva il coupon per ottenere lo sconto sul carrello.

Smartwatch: perché scegliere il modello di Iowodo R3 Pro

Lo smartwatch oggi in offerta è un modello semplice eppure casual. Utilizzabile sia su polsi maschili che femminili, racchiude al suo interno tutti gli strumenti più essenziali pur avendo un prezzo contenuto. Disponibile nella colorazione nera, acquista un tocco in più.

La cassa è di forma quadrata e contiene al suo interno un display ampio e a colori da 1.54 pollici. Queste dimensioni, in particolare, rendono la lettura dei contenuti ottimizzata e adatta ad ogni ambiente.

I sensori al suo interno sono diversi, ad esempio non manca il cardiofrequenzimetro per la rilevazione della frequenza cardiaca. Tra gli altri sono presenti anche il monitoraggio del sonno e i promemoria anti sedentarietà.

Il lato fitness, invece, vanta ben 12 modalità sportive preinstallate. Queste variano dallo Yoga, alla corsa e fino al tapis roulant. Vista la sua impermeabilità certificata IP68 può essere utilizzato anche negli sport acquatici.

Oltre alle modalità di allenamento, lo smartwatch tiene conto dei passi e delle distanze percorse e delle calorie bruciate durante le proprie attività.

Altre caratteristiche degne di nota sono le notifiche smart, la gestione della riproduzione musicale e la possibilità di personalizzare i quadranti a proprio piacimento.

L'autonomia, in conclusione, è fissata a 10 giorni di utilizzo tipico. La ricarica, invece, avviene in 2,5 ore di tempo.

Puoi acquistare lo Smartwatch di Iowodo R3 Pro su Amazon a soli 26,99€. Acquistalo oggi e ricevilo in 48 ore se sei abbonato Prime. In caso contrario le spedizioni sono gratis ma effettuate in tempi standard. Attiva il coupon per ottenere lo sconto, la promozione è valida fino al 17 maggio 2021.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

