Smartwatch comodissimo, elegante e con tante funzioni fitness (15€)

Vuoi indossare un wearable senza spendere un capitale che però tenga traccia del tuo fisico e con cui puoi anche vedere le notifiche e rispondere alle chiamate? Allora vai immediatamente su Amazon e metti nel tuo carrello questo smartwatch a soli 15,59 euro, anziché 79,99 euro. Per averlo a questa cifra applica il coupon che vedi in pagina.

Dunque se fai presto puoi beneficiare di un ribasso pazzesco del 70% più un ulteriore sconto con il coupon del 35%, per un risparmio totale incredibile. Inutile dire che l’offerta scadrà sicuramente in tempi record, per cui sii rapido.

Smartwatch delle meraviglie a pochissimo

Questo smartwatch ha delle caratteristiche davvero eccellenti come il microfono e l’altoparlante incorporato che ti permettono di fare chiamate direttamente dal polso. E poi ha un bellissimo display da 1,85 pollici molto sensibile al tocco e perfettamente visibile anche alla luce del sole. Potrai scegliere uno dei 100 quadranti disponibili per un look diverso anche ogni giorno.

Possiede ben 112 modalità sportive e quindi tiene traccia delle calorie che bruci o dei chilometri che percorri, anche in tempo reale. Nonché le varie attività della giornata. La batteria è in grado di durare fino a 7 giorni con una ricarica completa ed è resistente all’acqua con certificazione IP68.

Fai alla svelta perché come ti dicevo l’offerta non potrà durare ancora tanto tempo. Per cui vai subito su Amazon e acquista il tuo smartwatch a soli 15,59 euro, anziché 79,99 euro. Per averlo a questa cifra ricordati di applicare il coupon che vedi in pagina. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.