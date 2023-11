Smartwatch Alexa Integrata, chiamate Bluetooth e tanto altro: 25€ ora

Metti al polso uno smartwatch che sa il fatto suo e che non ti delude neanche se costa pochissimo. Con tutto al posto giusto, il modello che ho scovato su Amazon ha le carte in regola per ammaliarti con una sola occhiata. Al suo interno? Quello che ti serve per gestire vita quotidiana, salute e sport.

Approfitta del Black Friday su Amazon che fa crollare il prezzo. Grazie a uno sconto del 43% hai l’affare a portata di mano: collegati e completa l’acquisto al volo. Solo per poco tempo ancora lo porti a casa con 25,99€.

Delle spedizioni non ti preoccupare perché sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Smartwatch completo di tutto: al polso un vero e proprio assistente

Se acquisti uno smartwatch è perchè desideri avere un prodottino che possa fare davvero la differenza, no? Con questo modello stai sicuro che non rinunci a niente. Robusto, di qualità e anche bello a vedersi. Quasi quasi ti illude perché a primo acchito sembra un più classico orologio da polso ma, non ti preoccupare: ha un cuore altamente tech.

Con un tocco sullo schermo te ne accorgi. Questo è colorato, luminoso e personalizzabile. Ti dà il benvenuto a un menù fatto di diverse funzioni da usare in lungo e in largo tutti i giorni. Per essere più specifici, sono stati integrati al suo interno dei sensori avanzati.

Per la salute, ad esempio, tieni sotto controllo frequenza cardiaca, sonno e livelli di ossigeno nel sangue. Per lo sport, invece, hai a disposizione 100 modalità sportive e impermeabilità certificata.

Vero pregio assoluto? La vita quotidiana è seguita in ogni passaggio con notifiche smart, assistente vocale integrato e possibilità di effettuare chiamate direttamente dal tuo polso.

Insomma, se includi anche la batteria che dura davvero tanto hai un prodotto spettacolare al tuo polso.

Non perdere tempo, approfitta del Black Friday di Amazon e acquista subito questo smartwatch a soli 25,99€ con un click.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.