Smartwatch a 19,99€, è un PC da polso: 2 cinturini e sconto 50% su Amazon

Questo bellissimo smartwatch, in sconto del 50% su Amazon, è perfetto per te, ma anche come apprezzatissimo regalo di Natale. Ampio display da oltre 2″ – con risoluzione HD – e vetro di protezione 3D per un design super premium. Doppio cinturino in dotazione, di cui uno in acciaio, e tantissime funzioni a disposizione direttamente dal polso.

Attiva il coupon sulla pagina del prodotto e completa rapidamente il tuo ordine per prenderlo a 19,99€ appena con spedizioni rapide e senza costi aggiuntivi, se sei iscritto ai servizi Prime. Fai in fretta: restano poche unità a disposizione.

Rendi ancora più unico il tuo nuovo dispositivo scegliendo fra tantissimi quadranti per personalizzare il display super ampio del quale è dotato. Dopo questo, lasciati conquistare dalle tantissime funzionalità che avrai a disposizione sin da subito. Un assistente digitale a 360°, dalla gestione delle notifiche ai promemoria, fino alle telefonate direttamente dal polso in vivavoce.

Monitora al meglio la salute e l’attività sportiva, grazie a tutte le feature integrate in quello che è un vero e proprio computer in miniatura. Compatibili con smartphone Android e anche con iPhone, con lo sconto del 50% questo smartwatch è assolutamente imperdibile. Ti ricordiamo che in dotazione ricevi ben due cinturini: uno in acciaio, più elegante e raffinato, e uno in silicone per un look più casual.

Attiva velocemente il coupon sulla pagina del prodotto e poi completa il tuo ordine per averlo a 19,99€ soltanto con spedizioni rapide e senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Non perdere tempo e ordina adesso: si tratta di un affare che durerà solo per poco.