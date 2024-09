Smartwatch con +100 modalità sportive e microfono per chiamate (29€)

Hai sempre sognato di aver al polso un wearable che ti consenta di rispondere alle chiamate senza usare lo smartphone? Allora oggi te lo puoi aggiudicare a una cifra davvero ridicola. Vai subito su Amazon dunque e metti nel tuo carrello questo smartwatch a soli 29,99 euro, invece che 99,99 euro.

Potrebbe sembrare impossibile ma ti assicuro che è tutto vero. Grazie a questo sconto fuori di testa del 70% adesso risparmi la bellezza di 70 euro sul totale. Fai presto però perché si tratta di un’offerta a tempo e quindi da un momento all’altro sparirà. D’altra parte siamo di fronte a un dispositivo davvero incredibile. Potrai monitorare il tuo stato di salute, svolgere tante attività sportive e usarlo anche in acqua.

Smartwatch dalle tante funzioni a prezzo shock

Il rapporto qualità prezzo di questo spettacolare smartwatch è indubbiamente uno dei migliori che puoi trovare. Anche perché possiede una marea di funzioni, alcune che non possiedono nemmeno i modelli più costosi di brand blasonati. Ad esempio puoi sfruttare la connessione Bluetooth con il tuo smartphone per effettuare o rispondere alle chiamate, grazie al microfono e all’altoparlante incorporato.

Puoi avvalerti di oltre 100 modalità sportive per tenerti in forma e monitorare l’ossigeno del sangue, il battito cardiaco e le fasi del sonno. Inoltre puoi cambiare come desideri i quadranti del tuo display da 1,91 pollici, scegliendo quello che preferisci tra oltre 100 disponibili. È resistente all’acqua con certificazione di grado IP68 e ha una batteria in grado di durare fino a una settimana con una ricarica completa.

Che stai aspettando? A questo prezzo non durerà sicuramente la promozione. Quindi prima che non sia più disponibile vai su Amazon e acquista il tuo smartwatch a soli 29,99 euro, invece che 99,99 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.